Inspira i expira. La setena edició de la Serenalla Market va omplir d’olors, artesania i meditació durant quatre dies el Prat Gran de la Massana. Entre paradistes veterans i visitants habituals, es va respirar el caliu de la comunitat. L’Anita, visitant habitual, creu que ha “gastat moltíssim, però val la pena”. Apunta que “aquest any hi ha papereres per reciclar i els problemes elèctrics als aparadors s’han resolt. Tot està més net”. “És un espai molt familiar. Els nens poden jugar al parc, que continua obert, i jo sempre acabo comprant alguna peça d’artesania”, diu la Miriam. Tot i això, creu que “podrien innovar una mica més” i observa que enguany la distribució ha allunyat els aparadors, cosa que ha fet l’espai “menys claustrofòbic” que en edicions passades, tot i que aquest any s’han mantingut en una seixantena d’operaris.

Ambient de la Serenalla Market ahir al migdia.Comú de la Massana

“La gent del país ja esperava que arribés la Serenalla i per això des de dijous hem viscut una gran festa, amb una alta afluència de gent de totes les edats”, assegura la consellera de Turisme, Mònica Solé, que valora molt positivament aquest component intergeneracional, ja que “la Serenalla s’ha convertit en un espai de convivència i de diversió per a tothom”. D’altra banda, afegeix que “també hem tingut un volum elevat de turistes, sobretot de proximitat”. “Ens fa molta il·lusió veure com la Serenalla ha estat tan ben rebuda. Totes les propostes han tingut molt bona acollida, des dels tallers fins a les actuacions musicals i les Àgores, que han estat molt participatives”, conclou Solé.

L’edició d’enguany va comptar amb una seixantena d’aparadors

Per a Carmen, propietària del cafè La Gorda Que Te Da De Comer, aquesta és la cinquena edició consecutiva. Orgullosa, afirma que “ningú em fa ombra”. Tot i la nova presència de propostes com L’Ermitage o El Beç, considera que la seva cuina casolana té públic fidel. De tant en tant, interromp la conversa per saludar un vell amic o abraçar els coneguts que s’apropen. Sí que lamenta, però, que enguany la seva zona “està una mica apartada i no hi ha grup musical com l’any passat, que ens ajudava”.

“La Serenalla s’ha convertit en un espai de convivència i de diversió per a tothom” Mònica Solé, Consellera de Turisme

Tanmateix, Carmen entén la Serenalla com molt més que un lloc de venda. “Uns companys no havien menjat i els vaig fer uns entrepans; després em van convidar a unes copes. A la Serenalla ens ajudem. No es tracta només de diners”, va explicar. “És retrobament, és comunitat. L’ànima de la Serenalla és compartir”.

Benestar i salut

Un dels espais més visitats va ser l’Àgora Sostenible. L’última de les xerrades oferides va ser l’excusa perfecta per fer una meditació compartida, un exercici de relaxació. Una quarantena de persones van escoltar les indicacions de l’osteòpata Sergi Puigcercós, qui va indicar exercicis de postura i respiració al públic.

La psicòloga Margarita Albós va recordar que “les emocions s’expressen a través del cos i també a través de la ment”, i que el vincle entre cos i emocions és bidireccional. Per la seva banda, Puigcercós va explicar com la medicina xinesa vincula cada òrgan a una emoció concreta, com “el fetge gestiona la ira, el pulmó la tristesa, el cor l’alegria, el ronyó la por i la melsa la preocupació”. L’optometrista Núria Risco va posar en relleu la importància de la visió i que els problemes oculars poden afectar la postura i les emocions.