El ministeri de Cultura ha tret a concurs la selecció d’una empresa especialitzada en gestió de patrimoni cultural que redacti el pla director de la Roureda de la Margineda, una de les zones arqueològiques més rellevants d’Andorra, declarada Bé d’Interès Cultural el 2010. L’objectiu és garantir-ne la conservació, establir estratègies de posada en valor i definir un model de gestió integral per als propers quinze anys.

Situat al terme de Santa Coloma, aquest jaciment s’inscriu dins una cronologia extensa que abasta des del 2200 abans de Crist fins al segle XIV. Amb una superfície d’uns 1.300 metres quadrats, les excavacions han permès identificar quatre fases principals d’ocupació, des de l’Edat del Bronze fins a la plena-baixa edat mitjana, essent aquesta darrera la més significativa pel volum d’estructures conservades i els materials trobats.

Estratègia patrimonial a llarg termini per protegir un jaciment històric

Des de la seva descoberta per Pere Canturri a mitjans del segle XX, la Roureda ha estat objecte de diverses intervencions. Entre 2007 i 2009, Molines Patrimonis SL va promoure una excavació intensiva que va culminar amb la seva protecció oficial. Posteriorment, entre 2011 i 2015, gràcies a un conveni amb el Govern i el comú d’Andorra la Vella, es van realitzar cinc campanyes arqueològiques més, juntament amb tasques de consolidació i adequació per fer-lo visitable.

Les intervencions continuades fins al 2024 han anat a càrrec de diversos equips tècnics i especialistes. Entre les accions més destacades hi ha la construcció d’una passera per a visitants (2023), estudis geotècnics, restauració d’estructures i un primer intent de pla director el 2012 que no va prosperar.

L’espai serà clau en projectes pedagògics i de difusió històrica

El nou pla director tindrà una durada de redacció de 12 mesos i un pressupost de 29.470 euros. Es preveu que inclogui l’estudi de l’estat de conservació, una diagnosi global, l’anàlisi del valor patrimonial i de les potencialitats del jaciment, així com un pla de gestió, manteniment i viabilitat econòmica.

L’encàrrec també contempla una primera entrega parcial al cap de 6 mesos, centrada en el context històric i arqueològic, l’estat actual i la protecció legal. A més, es valorarà que el document sigui fruit d’un consens amb les entitats que actualment gestionen el jaciment, com la Societat Gestió del Jaciment SLU i el comú d’Andorra la Vella.

La Roureda de la Margineda s’integra en la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra. Aquesta vinculació reforça la necessitat d’un pla director sòlid i consensuat, que contribueixi tant a la protecció com a la difusió del jaciment dins i fora del país.

Amb aquest projecte, el Govern aposta per una gestió cultural moderna i sostenible, que permeti no només conservar sinó també reinterpretar i projectar el valor històric i educatiu d’un dels conjunts arqueològics més importants del país.