L'Esbart Santa Anna omple la Sala Prat del Roure

L'Esbart Santa Anna va omplir ahir la Sala Prat del Roure per commemorar el 75è aniversari. El festival, titulat Un batec que dansa, va comptar amb reedicions emblemàtiques i un enfocament especialment emotiu, molt aplaudit pel públic present. Una de les principals novetats va ser la reedició del ball del Dia de Santa Anna, adaptat per primera vegada per ser representat sobre l'escenari. El festival també va comptar amb una càpsula audiovisual que mostrava diferents membres de l'esbart dansant en diferents punts de la parròquia. L'acte va finalitzar amb l'entrega de tres pins d'or i la bufada d'espelmes de l'aniversari.