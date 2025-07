Publicat per

La Serenalla Market va obrir les portes ahir amb una seixantena d’operadors. El mercat, que està situat al Prat Gran de la Massana, s’allargarà fins diumenge. La inauguració es va dur a terme a les cinc de la tarda amb el recorregut de les autoritats per la fira i la creació d’un mural en directe. El mercat també comptarà amb una sessió de ioga diària, així com diversos concerts i xerrades sobre el creixement sostenible, la cultura o el benestar a l’Àgora.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, vac destacar el suport institucional del Govern i Andorra Turisme, ja que ha permès consolidar la Serenalla com l’esdeveniment de l’estiu a Andorra. També va agraïr la participació dels operadors, artistes i totes les parts implicades en el festival.

“Somiant és com es construeixen els projectes més innovadors, és com assolim nous reptes i com creem comunitats més vives. Així doncs, envoltats de natura, compartirem moments de somni, a través de les diferents propostes musicals i les activitats de connexió entre persones però també amb la nostra essència i amb el nostre territori”, va expressar la cònsol durant el seu parlament.

Els assitents a la Serenalla Market.Fernando Galindo

Un dels trets diferencials de la Serenalla és l’Àgora, un espai per aprendre, reflexionar i compartir coneixements. A banda de l’Àgora sostenible de la primera jornada, al voltant del reciclatge, també es tractaran temes tan importants com el creixement sostenible, la cultura, la salut i el benestar.

L’última jornada de la Serenalla es dedicarà al Club de lectura, amb autors del país, com Eva Arasa, Nil Forcada, Frank Garcia i Noemí Rodríguez, a més d’actuacions musicals.