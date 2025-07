El duet Correia-Cartes fusiona música i pintura al Museu Thyssen

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

No és la primera vegada que el Museu Carmen Thyssen experimenta la combinació d’arts, posant en diàleg la música i la pintura. De fet, les darreres exposicions del centre s’han caracteritzat per incorporar una BSO pròpia que el públic pot escoltar mentre contempla les obres. Ara bé, tenir l’oportunitat de gaudir de música en directe dins el museu no és tan habitual i, aquest divendres, el públic que s’ha apropat a la sala ha pogut viure una experiència única: el diàleg en viu entre les obres de la nova exposició 'Vincles' i la proposta musical del duet format per Eugènia Correia i Lluís Cartes.

La vetllada —un concert organitzat per la Fundació ONCA que s’emmarca dins el cicle Nits d’estiu als museus d’Andorra— ha comptat amb la presència d’una vintena de persones que han gaudit d’un repertori de fusió de jazz amb peces pròpies i versions que han convidat a vibrar en sintonia amb les obres de la nova exposició. "És repertori del Lluís, repertori meu, cançons pròpies, però també temes amb versions que per a nosaltres són molt importants i que ens fan tornar una mica al que som. I en el meu cas, cançons en portuguès, en català i píndoles de jazz, però alhora també toquem una mica el folk", ha explicat Correia, mentre que Cartes ha afegit que després de l'experiència de La Llançadora d'Encamp, a través de la qual va conèixer Correia, van començar a compondre temes "amb la previsió de poder presentar aquest espectacle". I ha manifestat que un cop el van posar en escena van "gaudir molt" motiu pel qual van decidir "ampliar el repertori, buscar versions que a ella li agraden" i també incloure temes de Cartes.

Segons la cantant, amb l'espectacle vol transmetre al públic "la sensibilitat, perquè a vegades és com difícil trobar-t'hi, o almenys connectar amb el públic, i crec que és superimportant connectar amb el públic, i més amb l'artista amb qui toco, amb el Lluís", ha manifestat al mateix temps que ha valorat el fet d'actuar al Thyssen un lloc "emblemàtic". "Tocar aquí, en aquest espai és molt guai", ha valorat Cartes.

El músic ha lloat el talent de la jove cantant que té "una veu superguai, una maduresa interna i un do, un do a la veu". I ara tots dos esperen que el projecte conjunt continuï rodant.

La propera actuació de la col·laboració de l'ONCA en el cicle tindrà lloc el dijous 31 de juliol, també a les 20 hores, al Museu Carmen Thyssen, que acollirà el concert 'Flamenco-Jazz Project,' a càrrec d’un trio format pel guitarrista de jazz Vicenç Solsona, el guitarrista flamenc Manuel Alonso i el contrabaixista Juan Carlos Buchan. Els tres artistes, que participen per primera vegada en la programació artística de la Fundació ONCA, oferiran una proposta musical que fusiona el flamenc i el jazz. Finalment, el divendres 1 d’agost, a les 19 hores, al Museu de l’Automòbil d’Encamp, tindrà lloc el concert 'A través de Bach', un solo de viola interpretat per Esteve Ticó, músic de l’ONCA i exmembre de la Jonca, que ha finalitzat recentment els estudis superiors al Conservatori del Liceu de Barcelona.