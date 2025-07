El programa Reviu ha generat una oportunitat perquè el comú disposi d’un edifici buit situat al centre de la parròquia, on s’avalua ara que es puguin fer divuit pisos seguint el model del Calones, és a dir, destinats a la gent gran. Així ho va anunciar el cònsol major, Sergi González, durant el consell de la gent gran celebrat ahir a Andorra la Vella.

El cònsol González va explicar que, gràcies a Reviu, una trentena de propietaris han mostrat interès per la proposta i han aparegut diversos edificis que estan tancats. Dins d’aquestes propostes, el comú ha detectat un edifici concret situat en “un espai cèntric” sense concretar, que podria ser habilitat per destinar-lo a la gent gran.

La corporació “ja feia temps que projectava un nou Calones”, va dir el cònsol tenint en compte la llista d’espera existent, que dimarts es va xifrar en una vintena de persones. Ara, el comú espera que, en les properes setmanes, “es pugui tancar un acord amb la propietat i fer realitat el nou Calones per a gent gran activa”, seguint el model existent.

El cònsol ha concretat que els tècnics comunals ja han estudiat l’edifici i que les obres durarien un any, perquè l’estructura i els pisos existents es poden aprofitar fàcilment. Amb això, en un any, es podrien oferir divuit pisos nous, que s’afegirien als quinze actuals del Calones, superant així la trentena de pisos. La intenció és que el contracte amb el propietari es pugui tancar tan aviat com sigui possible, per tal que el comú disposi d’un lloguer a llarg termini de 25 anys.

La reunió del consell de la gent gran va servir per recollir propostes com instal·lar més bancs, més lavabos públics i millorar-ne la senyalització. La consellera Maria Nazzaro i González van explicar que ja s’hi treballa, amb un inventari de mobiliari urbà elaborat pels joves d’estiu i un estudi de models francesos per millorar els lavabos. També es va destacar la necessitat de reforçar la senyalització i es va recordar el pla de millora de voreres. De cara a l’octubre, es plantegen reunions temàtiques per planificar i calendaritzar accions, responent a la inquietud de la gent gran perquè les propostes no quedin en paper mullat.

També es va posar sobre la taula la necessitat de millorar la informació i l’acompanyament a la gent gran. En aquest sentit, es va proposar instal·lar pantalles informatives a punts com la Rotonda o Riberaygua i Travesseres, així com reforçar el punt d’informació específic per a la gent gran abans de final d’any.

El consell va aprovar recuperar el servei d’àpats a domicili i oferir l’opció de recollida al Calones. La cuina actual només pot atendre in situ, però s’estudien alternatives mentre no entri en funcionament la del Cedre, que ja preveu aquest servei.

Finalment, es va anunciar que la casa pairal reobrirà el 15 de setembre a la plaça del Poble amb espais renovats, més accessibles i millor equipats. L’equip comunal ja ha informat els usuaris i confia que la reobertura sigui un èxit.