La Massana impulsa el passaport ciclista i convida els esportistes a pujar als ports

El comú de la Massana ha impulsat el passaport ciclista amb l'objectiu de convidar els ciclistes a superar els quatre ports emblemàtics de la parròquia durant els mesos d'estiu. Els ciclistes que completin el repte, tot registrant l'activitat a través del perfil Strava "La Massana Ciclista", podran recollir un obsequi especial a l'oficina de turisme massanenca. El passaport està disponible a l'aplicació La Massana + i ofereix una àmplia gamma de possibilitats al públic ciclista. Un dels plats forts de la temporada serà dissabte, 26 de juliol, amb una sortida social des d’AnyósPark per completar els ports de Beixalís i l’estació de Pal.

El nou passaport permetrà als usuaris gaudir de menús especials i detalls exclusius, apunta el comú. "A la Massana es respira ciclisme. Aquí es pot practicar la bicicleta en totes les seves modalitats i la intenció és aprofitar l’evolució a l’alça d’aquesta pràctica per dinamitzar la parròquia, apropant els establiments comercials amb els clients", apunta la consellera de Turisme, Mònica Solé.

El segell la Massana Ciclista es va crear l’any passat. Durant aquest any, el pla cicloturístic se centra a posicionar la marca amb accions concretes, com "formant els establiments, perquè coneguin les necessitats dels ciclistes i puguin oferir els serveis adequats i fomentant les activitats que creïn comunitat ciclista, com la Challenge dels Ports", explica la coordinadora del projecte, Xary Rodríguez.