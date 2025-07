L’Esbart Santa Anna commemora el seu 75è aniversari amb una edició molt especial del seu tradicional festival, que se celebrarà dissabte 19 de juliol a dos quarts de deu de la nit a la Sala Prat del Roure, amb entrada lliure. L’esdeveniment, que s’emmarca dins de la Festa Major d’Escaldes-Engordany, porta per títol Un batec que dansa i inclourà coreografies emblemàtiques i tradicionals, noves propostes i un recorregut per la trajectòria de l’entitat.

El festival destacarà per la reedició del ball del Dia de Santa Anna, que per primera vegada s’ha adaptat per ser representat damunt d’un escenari. Aquesta peça també viatjarà fora de les fronteres del país, amb una actuació prevista a Montecatini (Itàlia) aquest mes d’octubre. A més, com és habitual a les dates assenyalades, l’esbart interpretarà el ball de Les 7 parròquies, un homenatge simbòlic a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

Altres novetats d’aquesta edició són la recitació d’un poema original d’Anna Garcia i una càpsula audiovisual que mostra dansaires en diferents punts emblemàtics del territori. L’Esbart Santa Anna compta actualment amb uns 120 membres, entre dansaires, junta i col·laboradors.

El cònsol menor, Quim Dolsa, va voler reconèixer públicament la tasca de l’esbart com a entitat clau en la preservació i evolució de la cultura popular.