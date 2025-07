Publicat per Rúben Lemos Ordino Creat: Actualitzat:

L’ArtCamp ha tancat avui la novena edició, amb la inauguració d’una exposició col·lectiva a l’Era Rossell, que es podrà visitar al llarg del mes de juliol. La mostra reuneix les obres creades durant aquesta trobada internacional d’artistes, que des del 2008 se celebra cada dos anys a Ordino i que enguany ha reunit setze participants de diferents països i cultures.

Organitzat amb el suport de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), el projecte ha reunit enguany creadors provinents de països tan diversos com Malta, França, Iran, Israel, Palestina, els Emirats Àrabs i Portugal. Durant alguns dies, els participants han compartit experiències i han treballat plegats inspirats pel paisatge d’Ordino, amb la voluntat de fer de l’art un llenguatge comú per a la convivència i la comprensió mútua.

Segons Mònica Armengol, consellera de Cultura, “la bellesa natural d’Ordino ha estat font d’inspiració per als artistes”, als quals ha agraït “el treball intens fet al llarg d’aquests dies”. Igualment, Salomó Benchluch, president de la CNAU, ha destacat en el seu discurs la importància de posar en comú “la bellesa i diversitat del món”.

L’ArtCamp, que ja ha acollit més de 250 artistes de més de 100 països des que es va iniciar, ha tingut enguany una presència destacada d’artistes de territoris en conflicte. Segons Sumra Sallis, un dels organitzadors, “l’objectiu del projecte és reunir creadors de diferents parts del món, especialment de països en conflicte. Enguany hem tingut artistes d’Israel, Palestina, Iran o Síria treballant plegats amb respecte.”.

També s’ha fet èmfasi en la presència de cinc artistes refugiats, posant en relleu el paper transformador i inclusiu de l’art com a eina per a la reconciliació.

L’exposició col·lectiva amb les obres creades durant la trobada es podrà visitar a l’Era Rossell fins al 31 de juliol.