Escaldes posa en marxa les colònies a Engolasters amb una desena d'infants

El comú d'Escaldes ha posat en marxa les colònies a Engolasters amb una desena d'infants del campus de Ràmio. El grup de nens i nenes han estrenat les instal·lacions de l'antic magatzem, que disposa d'una dotzena de llits distribuïts en dues plantes. L'edifici, cedit per FEDA, ha estat condicionat amb diferents millores com la instal·lació de parquet o la renovació de l'enllumenat.

La voluntat del comú és continuar adequant l’espai de manera progressiva per tal que pugui acollir, en un futur pròxim, colònies d’estiu amb més infants i una programació més àmplia. A partir del setembre, quan acabi la temporada d’estiu, es reprendran les obres per instal·lar els lavabos definitius, condicionar una zona de menjador i habilitar nous espais per dormir i fer-hi activitats educatives o de lleure.