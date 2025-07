El departament de Social de la capital ocuparà els locals de la vall del Madriu a Prat de la Creu

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El departament de Social del comú d'Andorra la Vella deixarà l'actual ubicació al carrer Príncep Benlloch i passarà a ocupar ja l'any que ve l'espai on es troba el portal de la vall del Madriu, al carrer Prat de la Creu. Tal com han reconegut la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, com el cònsol major, Sergi González, s'havia detectat una mancança d'espais i tenint en compte que la corporació comunal té instal·lacions en propietat que poden ser emprades per ubicar aquest departament s'ha optat per fer el canvi d'ubicació.

D'aquesta manera, segons ha detallat González, la intenció és que ja en el pressupost del 2026 hi hagi una partida dedicada a fer aquest canvi i que, per tant, Social pugui passar a ocupar l'espai de Prat de la Creu, que suposarà que el departament estigui "a peu de carrer" i en una zona molt cèntrica, segons el mandatari comunal.

L'anunci s'ha fet en el marc de la celebració del consell de la gent gran, on una de les conselleres ha destacat que hi ha moltes persones que no gosen dirigir-se a aquest espai per una qüestió de confidencialitat, per no ser vist, i a més ha detallat que les instal·lacions tampoc no contribueixen a què les persones se sentin còmodes per tractar els seus assumptes, per la manca d'espais que garanteixin la privacitat. El cònsol ha recordat que, a més a més, actualment el comú paga un lloguer per ocupar aquest local i que, per tant, amb el trasllat a Prat de la Creu es deixarà de satisfer aquest import. Ha remarcat que ja s'ha comentat amb la comissió de la vall del Madriu la voluntat de fer aquest canvi.