L’excònsol d’Andorra la Vella Lluís Viu Torres va morir ahir al matí a l’edat de 82 anys. Viu va néixer a Escaldes-Engordany el 27 de març de 1943 i era una persona molt activa, tant en el terreny polític com en l’esportiu. L’excònsol de la capital va liderar el comú de la parròquia entre els anys 1992 i 1997.

Durant el seu mandat com a cònsol va fomentar la modernització de les infraestructures comunals i va liderar iniciatives en matèria de gestió parroquial. Part de la seva tasca al capdavant del comú es va centrar en la renovació de carrers, places i la instal·lació de mobiliari urbà, així com la il·luminació de la parròquia. El difunt va ocupar el càrrec de cònsol major entre 1992 i 1997 i el de conseller de Finances entre 1988 i 1991 i va “sanejar les finances” de la parròquia, a la vegada que va transformar el model de gestió, tal com va expressar el comú. El seu mandat es va caracteritzar per la posada en marxa d’equipaments emblemàtics com el Parc Central i la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells, o la remodelació de la plaça de la Rotonda.

L’exconsol d’Andorra la Vella, Lluís Viu.Fernando Galindo

Viu també va ser un destacat esquiador, convertint-se en un dels primers olímpics andorrans que van competir sota la bandera espanyola, en no estar reconegut encara en aquells anys el Comitè Olímpic Andorrà (COA), del qual fou cofundador i primer vicepresident i tresorer. Va participar en els Jocs Olímpics d’Hivern d’Innsbruck el 1964 i més tard va contribuir a impulsar i estructurar l’esport de neu al país. Per aquest motiu, va ser homenatjat el 2021 per la Federació Andorrana d’Esquí, juntament amb Francesc Viladomat i Lluís Molné.

Lluís Viu va esdevenir també entrenador i membre del comitè de selecció de la selecció espanyola d’esquí, i, del 1969 al 1972, va ser director de l’estació de Soldeu. L’esquiador va ser cofundador de diverses associacions andorranes, entre les quals la Creu Roja o Unicef. Posteriorment, i abans d’esdevenir cònsol, va ser president del Club Esquí Andorra del 1981 al 1991. I el 2010, Jaume Bartumeu, qui era cap de Govern en aquell moment, el va nomenar representant permanent d’Andorra davant l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra.

La família rebrà el dol a la sala 3 del tanatori d’Escaldes-Engordany aquest matí a partir de les 9 hores i fins a les 12 del migdia. A posteriori, la missa funeral de comiat tindrà lloc a les 17 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.

Decretat dia de dol

El comú d’Andorra la Vella ha decretat jornada de dol durant el dia d’avui pel traspàs de l’excònsol, segons va anunciar ahir a la tarda. Aquest fet implica que les banderes dels edificis comunals onejaran a mig pal, les interiors portaran crespó negre i quedaran suspeses totes les cerimònies públiques, tret de les de caràcter funerari, segons va detallar la corporació en un comunicat.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va expressar el seu condol i reconeixement, tot lamentant que “avui perdem una persona que ha estat fonamental per entendre el progrés i l’estabilitat de la parròquia i el comú de les darreres dècades”. González va afegit que, fins fa poques setmanes, Viu encara col·laborava activament amb el comú, aportant experiència, criteri i “una cordialitat que sempre el va definir en els treballs previs del nou pla d’urbanisme”.