Els apartaments socials per a la gent gran del Casal Calones d’Andorra la Vella disposen de més sol·licituds que espai. Una problemàtica que impedeix donar servei a tots els residents interessats de la parròquia. La xifra d’usuaris pendents a rebre una vivenda se situa en 20 persones actualment. Però la dada està previst que es redueixi fins als 17 en acabar l’estiu, segons va fer saber la consellera d’Afers Socials del Comú d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, durant l’acte de celebració del vintè aniversari del projecte Calones. Les solucions per combatre la situació segueixen sense materialitzar-se. Nazzaro va assegurar, però, que estan en cerca d’alternatives per ampliar l’oferta: “Des de la conselleria d’habitatge s’està treballant molt per poder tenir més apartaments dedicats a aquest col·lectiu”.

Maria Nazzaro, Consellera socials Andorra la Vella



L’espai Calones també disposa d’un menjador que rep, actualment, un total de 90 persones. Un servei per al qual, enguany, a diferència d’altres ocasions, no existeix llista d’espera. “Sí que és veritat que hi ha èpoques amb més demanda que oferta, però aquest any tota la gent que ha volgut venir al menjador ho ha pogut fer”, va afirmar la consellera d’Afers Socials. Paral·lelament, els apartaments socials acullen 15 usuaris. La xifra s’alça fins als 35 en referència al nombre total de persones qui hi han viscut des que es va iniciar el projecte i a 700 els atesos al servei de menjador. Els números, considerats poc elevats a priori, obliguen a “tenir en compte que, a diferència dels contractes d’arrendament, no hi ha data límit màxima i, per tant, se’ls dona servei fins que poden viure autònomament”, tal com va explicar Nazzaro, que va exemplificar-ho dient que algú podria ser atès al menjador des de fa quinze anys.

La jornada de celebració de l’equipament que es va posar en marxa el 2005 va portar la consellera d’Afers Socials a considerar la iniciativa “un èxit” per l’augment de la demanda tant dels apartaments com del menjador. “Per això creiem que avui era important que fos un espai diferent, que li féssim una mica d’honor a qui ho va impulsar i a tots els treballadors que any rere any fan possible que segueixin funcionant tots dos serveis”, va destacar Nazzaro.

Els pisos Calones són habitatges adaptats a les necessitats vitals i econòmiques dels majors de 65 anys autònoms i independents. El preu del lloguer es fixa en el 25% dels ingressos mensuals dels usuaris.