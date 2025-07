Canillo comparteix més de 80 itineraris a Wikiloc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha activat el seu perfil a Wikiloc compartint més de 80 itineraris que conviden a recórrer camins, senders i paisatges canillencs. La plataforma és coneguda per les rutes a l'aire lliure. La iniciativa és fruit del treball del comú que mitjançant el bander comunal ha recorregut i documentat rutes a peu, en bicicleta i en altres modalitats. Les rutes cobreixen un ampli ventall de dificultats i distàncies, pensades tant per a famílies com per a persones més experimentades, entre les quals destaquen la del camí de Prats a Meritxell, el camí dels Maians, de la vall d'Incles, o el pic del Casamanya.

El conseller d'Agricultura, Patrimoni Natural i Energies Renovables, Sebastià Plaza, ha explicat que "volem que la nostra Wikiloc sigui una eina oberta a tothom, on trobar propostes adaptades a diferents nivells i gaudir de l’entorn sense deixar-hi petjada".