La llista d'espera del Casal Calones és de 20 persones

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els pisos socials per a gent gran del Casal Calones disposen d'una llista d'espera de 20 persones que acabaran sent 17 a finals d'estiu, tal com ha fet saber la consellera d'Afers Socials, Maria Nazzaro, en la celebració del 20è aniversari del projecte. Una xifra que s'està intentant reduir. "Des de la conselleria d'habitatge s'està treballant per poder tenir opcions, però de moment no hi ha res tancat", ha afirmat Nazzaro. Al menjador, en canvi, s'està donant servei a tots els sol·licitants.

Al llarg d'aquests 20 anys, els apartaments han acollit un total de 35 persones i en són 15 qui hi viuen actualment. Una xifra que s'alça als 90 individus a qui es dona servei de menjador enguany i són 700 els qui hi han passat des que es va iniciar el projecte.