Les Nits Obertes d'Ordino arrenquen amb un espectacle d'Andorra lírica

Les Nits Obertes d'Ordino començaran demà amb un espectacle d'Andorra Lírica, titulat "De Falla a Lorca, passant per París", i creat pel dramaturg Genís Campillo. La proposta, que es durà a terme a la plaça de la Closa, combina música, lírica, poesia i dansa per traçar un viatge emocional per la influència de Manuel de Falla, especialment en la seva etapa a París i Granada, sobre figures com Federico García Lorca i diversos compositors europeus. L'accés serà gratuït amb taquilla inversa, i els donatius es destinaran íntegrament a Unicef. En cas de mal temps l'espectacle es traslladarà a l'Andorra Congrés Centre Ordino.

La programació de les Nits Obertes inclourà un total de sis actuacions que es repartiran entre diversos escenaris com la plaça Major, la Cortinada i Sornàs. Entre els noms destacats hi figuren el DJ Frank Morais, el duet Tuc de Neu o el projecte de Kic Barroc.