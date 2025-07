Cortesao defensa el cessament de l’excap de personal

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, s’ha referit a les acusacions formulades per l’excap de personal del comú, acomiadat recentment per faltes qualificades de greus, molt greus i reiterades. En declaracions al Diari, Cortesao assegura que el procediment s’ha dut a terme “de manera objectiva i professional”, i que el comú va actuar “tal com tocava segons els resultats de la investigació”.

Davant les afirmacions del lletrat defensor, Josep Anton Silvestre, que denunciava una suposada persecució política, coaccions i filtracions de dades, Cortesao demana “que les demostri”, rebutjant qualsevol irregularitat per part de la institució. Tot i reconèixer que l’excap de personal té dret a recórrer, Cortesao apunta que el comú no té constància de cap recurs.