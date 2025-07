Codis QR per donar a conèixer l'església de Sant Julià i Sant Germà de Lòria

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria ha instal·lat 17 codis QR per l'església de Sant Julià i Sant Germà de Lòria per donar a conèixer el patrimoni. Escanejant els codis, els visitants del recinte eclesiàstic podran consultar informació detallada de cada element i tindran l'opció d'escollir fins a quatre idiomes per informar-se: Català, castellà, anglès i francès. La finalitat del projecte és difondre i promocionar el patrimoni perquè "hi ha obres molt importants i molt valuoses", ha destacat la consellera de Turisme del comú de Sant Julià de Lòria, Judith López.

"Aquest itinerari l'hem fet per la importància de les obres d'art que hi tenim perquè hi tenim romànic, barroc i hi tenim modernisme a través dels mosaics", ha destacat la cap del departament de Turisme del comú de Sant Julià de Lòria, Canòlich Ribot. "Combinar aquestes tres èpoques realment és important i les volem fer conèixer", ha afegit Ribot.

La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la corporació i el mossèn Pepe Chisvert. L'església està oberta cada dia de l'any i va rebent visites de turistes. Per això es vol "donar aquesta informació" i també es vol "mostrar i ensenyar tot el que som i tot el que tenim", ha relatat el mossèn.

"És un projecte d'acollida, de donar a conèixer el patrimoni i no sols fer de l'església un museu, que també hi ha obres d'art i la gent que no és creient venen aquí ho visiten i és un tema cultural i d'orgull de cuidar un patrimoni que hem rebut en herència dels nostres avantpassats, sinó que va més enllà perquè volem que sigui una parròquia viva", ha puntualitzat Chisvert.

Segons López, la iniciativa s'ha estat treballant des de fa mesos entre l'equip de turisme del comú, l'equip de patrimoni i el mossèn Chisvert.