Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany preveuen tenir enllestit a finals d’estiu l’estudi tècnic del bus interparroquial, amb l’objectiu de tenir llum verda abans que acabi l’any. Així ho confirmen els cònsols majors de totes dues parròquies, Sergi González i Rosa Gili, en resposta al Diari arran de la reorganització del transport públic nacional, impulsada pel Govern, que ha comportat canvis rellevants a diverses línies d’autobús. Un dels més polèmics va ser l’eliminació de la línia circular a Escaldes-Engordany, que va generar malestar entre la ciutadania, especialment entre la gent gran, que en feia un ús habitual per anar al metge. Fins i tot, es van arribar a recollir 581 firmes en contra la suspensió del servei, que van provocar la incorporació d’una nova parada de l’L2 a la cruïlla de l’avinguda del Pessebre amb l’avinguda de les Escoles. En resposta, els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany volen accelerar el projecte conjunt de bus interparroquial, amb l’objectiu de complementar la xarxa nacional i cobrir aquelles necessitats locals que han quedat descobertes.

“Està previst que a finals d’estiu estigui enllestit l’estudi tècnic i tenir una proposta ferma”

Sergi González, Cònsol major d'Andorra la Vella





“La línia interparroquial no ve a substituir-ne cap de nacional”, sentencia González. El projecte, que es va començar a treballar a l’inici de la legislatura, ha quedat en pausa temporalment per tal d’avaluar com poden afectar-hi les noves línies impulsades pel Govern. Tot i això, els comuns reiteren que la futura línia interparroquial pretén complementar l’oferta de transport existent i cobrir necessitats locals. “Està previst que a finals d’estiu estigui enllestit l’estudi tècnic i tenir una proposta ferma”, assegura el cònsol, tot recordant que el projecte neix d’una cooperació entre les parròquies.

“Valorem ara un vehicle de més capacitat i un nou recorregut [per la línia interparroquial]”

Rosa Gili, Cònsol major d’Escaldes



“El projecte sempre ha volgut ser compatible amb les línies que ja hi havia”, afirma la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, qui ha reconegut que l’eliminació de la línia circular ha canviat les circumstàncies inicials. “Valorem ara un vehicle de més capacitat i un nou recorregut”, afegeix, tot subratllant la pressió creixent per part dels veïns, especialment entre la gent gran, que ha expressat el seu malestar per la pèrdua del servei.

La línia de bus interparroquial no busca substituir les rutes nacionals



En la mateixa línia, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, assenyala que “el projecte és anterior a les modificacions de les línies, i haurem d’estudiar com aquestes les afecten”. També remarca que l’impacte de la supressió de la línia circular serà un dels factors que es tindrà en compte dins l’estudi tècnic.

Tant Gili com González coincideixen que l’objectiu és disposar de l’anàlisi completa a finals d’estiu i poder presentar una proposta definitiva per abans d’acabar l’any. “Hi ha un malestar entre els veïns d’Escaldes i, per tant, tenim una major responsabilitat per donar resposta a una necessitat real”, expressa Gili.

“La nostra prioritat és garantir la millor mobilitat possible per als usuaris i els veïns tant d’Andorra la Vella com d’Escaldes-Engordany”, assenyala González, tot afegint que el projecte del bus interparroquial neix amb la “millorar les connexions” i “adaptar-nos a les necessitats reals”.