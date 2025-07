Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La segona jornada de la Festa Major de Soldeu que va encetar la missa solemne, va acollir un acte d’homenatge molt emotiu a la rotonda de Prat de Regí, on es va descobrir una placa commemorativa en agraïment a Pere Casal Torres, de Casa Regí, per la cessió de l’espai on actualment es troba la rotonda. “És un honor celebrar aquest acte de reconeixement tan merescut a qui va cedir, ja fa uns anys, aquest espai per fer una rotonda fonamental per la viabilitat i mobilitat”, va expressar el cònsol major del comú de Canillo, Jordi Alcobé.