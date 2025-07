Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Rockòdrom Music Festival torna a Arinsal el 12 i 13 de setembre amb 22 grups de rock, metal i hip hop, la meitat de casa. Els caps de cartell seran la banda andorrana Persefone, els sevillans O'funk'illo i el grup de punk rock català, Crim. "Amb aquest festival posem la primera pedra per fer ressorgir Arinsal com a plataforma de músics del país i com a punt de trobada dels amants dels concerts", ha assegurat la consellera de Cultura de la Massana. Per la seva banda, el director del festival, Santi Casas, ha recordat que "és un orgull tornar a Arinsal quinze anys després, el lloc on va néixer el Rockòdrom com a cicle de concerts i, ara, amb aquesta maduresa, convertit en festival".

La consellera de Cultura també ha presentat la programació d'estiu de la Massana, que comptarà amb diferents disciplines artístiques, des de concerts a circ, dansa i teatre de carrer. L’objectiu de l’estiu massanenc és portar la cultura a diferents indrets de la parròquia. La directora de Cultura, Montse Checa, ha remarcat que dins els Capvespres d’estiu, s’obriran les esglésies d’Erts i de Pal per acollir els concerts d'Eugènia Correia i Marc Cartés, i el duet de jazz format per David Pérez i Elisabeth Downs.

Una de les novetats serà el cicle Dansa i Paisatge, amb dos espectacles que connecten l’art amb el territori. Pel públic familiar, tornen els Dimecres de Xics, amb espectacles de circ, jocs gegants d’aigua i contacontes teatralitzats. La programació també inclou l'exposició "Dones clau per a la història d'Andorra: les sufragistes andorranes", un recorregut artístic que valora el paper de les dones que van lluitar per aconseguir el dret de vot femení.