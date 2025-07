Ordino destaca la contribució del servei tècnic en l’impuls turístic de la parròquia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El servei d’assessorament tècnic que col·labora amb el departament de Turisme del comú d’Ordino s’ha consolidat, al llarg dels darrers anys, com una eina fonamental en el desplegament del Pla de dinamització turística de la parròquia. Així ho asseguren fonts de la corporació ordinenca, que també destaquen que aquesta secretaria tècnica ha permès donar continuïtat a iniciatives que, només amb els recursos humans del comú, no s’haurien pogut tirar endavant.

Durant aquest període, el servei ha actuat com a guia per seguir el full de ruta establert en el Pla de màrqueting turístic d’Ordino. Entre les accions més rellevants que s’han pogut desenvolupar gràcies a aquest acompanyament, destaquen l’obtenció del reconeixement internacional d’Ordino com a Best Tourism Villages per part de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) —un distintiu que posiciona la parròquia com a referent de turisme responsable i de qualitat—, la creació de l’Itinerari d’art urbà, una proposta cultural que combina art contemporani i territori, així com l’impuls dels segells identificatius de la reserva de la biosfera, que busquen reforçar la identitat d’Ordino com a espai natural i compromès amb la sostenibilitat.

A més, segons s’informa des del comú, el servei també ha tingut un paper rellevant en l’assessorament a empreses locals, amb l’objectiu de fomentar la seva alineació amb els valors del territori.