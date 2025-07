Les despeses de personal dels comuns han experimentat un increment del 7,18% entre el 2023 i el 2024. En aquest període la quantitat de diners que les corporacions locals destinen a pagar els salaris dels treballadors va passar de 60.756.571 a 65.117.631 euros, segons es desprèn d’una anàlisi de les dades d’execució del pressupost del sector públic recollides pel departament d’Estadística del Govern. El creixement, doncs, en termes absoluts va ser de 4.361.060 euros. La dada revela una tendència a l’alça en els costos de personal dels comuns.

Tot i que l’increment ha estat general, l’anàlisi individualitzada per comú mostra variacions significatives. Escaldes-Engordany lidera l’augment amb el 12,13%, seguida de prop per la Massana, amb l’11,16%. Ordino també registra un increment superior als dos dígits (10,06%), mentre que a Canillo i Encamp és més moderat –del 5,15% i el 5,79%, respectivament. Els comuns en què aquests percentatges són més baixos són Andorra la Vella (4,54%) i Sant Julià de Lòria (4,26%).

Per habitant

Considerant les despeses de personal per habitant, l’increment agregat per a tots els comuns és del 4,41%. No obstant això, aquesta mitjana també amaga disparitats importants, segons revelen les dades d’Estadística. La Massana destaca novament amb un increment del 9,16% en la despesa per habitant. Escaldes-Engordany també mostra un creixement elevat, del 8,94%. Ordino se situa en un 7,10% d’augment per habitant. Canillo presenta una pujada del 5,24%. Per contra, Encamp (1,49%), Andorra la Vella (1,71%) i Sant Julià de Lòria (1,60%) registren increments per habitant notablement inferiors a la mitjana agregada.

En termes absoluts, el comú amb les despeses de personal més grans és el d’Andorra la Vella, amb 19.224.781 euros, xifra que equival a gairebé un terç (el 29,52%) de la suma de les despeses de personal dels comuns. Tot seguit trobem Escaldes-Engordany (12.756.317 euros), seguit d’Encamp (11.798.697), Ordino (5.893.151), Sant Julià de Lòria (5.775.588), la Massana (4.885.587) i Canillo (4.783.510).

La despesa de personal agregada dels comuns va augmentar el 37% entre el 2017 i el 2024, segons dades publicades pel departament d’Estadística. En xifres absolutes, l’increment ha estat de poc més de 17,6 milions d’euros, ja que la despesa de personal agregada de les set corporacions va ser de 47,5 milions el 2017 i de 65,1 el 2024. La mitjana d’augment interanual va ser, per tant, de 2,2 milions d’euros. L’increment entre el 2023 i el 2024, per tant, ha estat superior a la mitjana.