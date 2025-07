Escaldes-Engordany vibra amb les batalles de galls de l'Escaldes Urbà

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Prat del Roure s'ha convertit aquesta tarda en l'epicentre del 'freestyle' amb la celebració d'una competició de batalla de galls. Més d'una desena de participants han rapejat enfrontant-se entre ells cara a cara amb rimes punyents, enginyoses i moltes vacil·lades. La competició s'allargarà fins al vespre i els concursants tenen l'opció d'emportar-se un premi de 500 euros. La batalla s'emmarca dins de l'esdeveniment Escaldes Urbà, que pretén promoure la cultura urbana entre els joves majors de setze anys del país.

La pluja ha obligat a suspendre algunes de les activitats programades, com per exemple les exhibicions de monopatí. Tot i això, algunes de les modalitats que hi havia previstes s'han pogut dur a terme. Com la batalla de galls, que ha omplert el vestíbul del Prat del Roure, o les intervencions artístiques de grafiti, que s'han fet en un mur habilitat situat al costat del riu Valira.

"L'objectiu de l'Escaldes Urbà és donar visibilitat a una part de la cultura del jovent. Hi ha una realitat a Andorra que a vegades potser no es veu, però no deixa d'existir i pensem que com a comú té la mateixa legitimitat que li puguem donar visibilitat i dedicar temps i recursos que qualsevol altra manifestació cultural", ha explicat el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena.