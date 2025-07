Oberta la convocatòria per adjudicar 29 places de pupil·latge per autocaravanes

Oberta la convocatòria per adjudicar 29 places de pupil·latge per autocaravanesTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella ha obert el procés per adjudicar 29 places de pupil·latge per a autocaravanes al nou aparcament de Canrodes, al Camí Ral. El preu mensual és de 120 euros amb IGI inclòs, i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 29 d’agost de 2025.

Les places es destinen a ciutadans censats al Principat, amb prioritat per als residents d’Andorra la Vella amb almenys un any d’antiguitat al cens. El vehicle ha d’estar a nom del sol·licitant, del seu cònjuge o parella estable. No s’admeten sol·licituds de persones jurídiques i els vehicles no poden superar els 9 m de llargada, 4 m d’amplada i 3,5 m d’alçada.

Les inscripcions es poden fer presencialment a l’Oficina d’Aparcaments o per correu electrònic a aparcaments.comunals@comuandorra.ad, amb els formularis disponibles al web www.andorralavella.ad. Si hi ha més de 29 sol·licituds, es farà un sorteig públic. Els resultats es publicaran al web del Comú i els adjudicataris tindran 15 dies per acceptar la plaça i signar el contracte, que tindrà una durada d’un any, renovable fins a un màxim de cinc anys.