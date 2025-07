Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

El Festival internacional de jazz Andorra Escaldes-Engordany ha venut aquest any el 76% més d’abonaments que en l’edició passada. Les xifres –de 104 s’ha passat a 183– demostren, segons el comú, la capacitat del certamen per fidelitzar el públic i consolidar un programa cada vegada més atractiu. L’abonament ha donat accés als quatre concerts de pagament per 60 euros. El certamen va fer dos plens absoluts: els concerts de Marcus Miller (4 de juliol) i de Michel Camilo i Tomatito (6 de juliol). El duet –va recordar Closa– va iniciar la gira espanyola del quart i darrer disc, Spain Forever Again, amb el recital d’Andorra, fet que contribueix a prestigiar el festival.

“El Festival d’Escaldes ha entrat a la llista dels imprescindibles dels amants del jazz” Rosa Gili, Cònsol major

L’esdeveniment ha reunit unes 6.000 persones, incloent-hi les actuacions gratuïtes al carrer, tot i l’anul·lació de tres concerts a causa de la pluja. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, va destacar ahir en roda de premsa que el 14% dels assistents han estat estrangers, la majoria de les regions veïnes. El festival, de què s’ha celebrat la 41a edició, la quarta després de 18 anys d’aturada, ja és una referència ineludible per als amants del jazz en l’àmbit del Pirineu, va remarcar.

Novetats

D’entre les novetats de l’edició, la cònsol major, Rosa Gili, va destacar l’ús de la plaça de l’Església, inaugurada fa unes setmanes, com a escenari per a alguns dels concerts i que complementa el de la plaça Coprínceps. També s’ha ampliat la zona de restauració amb les food trucks a l’entrada del Prat del Roure, que han tingut molt bona acollida i han generat ambient abans i després dels concerts. Un dels deutes pendents per a l’any vinent és, justament, ampliar i reforçar l’espai.

“La varietat [d’estils del programa] ens permet apropar el jazz a tots els públics” Valentí Closa, Conseller de Cultura

Així mateix, Closa va recordar que aquest any s’ha mantingut la col·laboració amb el sector comercial i hoteler amb la voluntat que els esdeveniments organitzats pel comú també tinguin una repercussió en el teixit econòmic de la parròquia. Una setantena de negocis ja participen en la iniciativa Establiment Amic, un projecte amb què es vol aprofitar el potencial de la cultura com a dinamitzador econòmic.

Gili va incidir que la implicació en el festival d’Andorra Turisme i de les ambaixades d’Espanya i França, entre altres institucions, contribueix a reforçar el prestigi del festival. Preguntada per la possibilitat d’incrementar el pressupost del certamen (aquest any ha estat de 180.000 euros), va puntualitzar que ara com ara aquesta opció està descartada.

L'edició ha aplegat unes 6000 persones, incloent-hi els concerts gratuïts

El conseller va destacar la diversitat d’estils presents en la programació: “La varietat ens permet apropar el jazz a tots els públics.” Una mostra d’aquest eclecticisme és el concert de la soprano Jonaina Salvador de dimecres al vespre a la plaça de l’Església, en què va reinterpretar algunes de les peces més conegudes del repertori clàssic acompanyada d’un quartet de jazz. “El Festival d’Escaldes-Engordany ha entrat a la llista dels imprescindibles pels amants del jazz”, va concloure Gili.