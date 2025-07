La cercavila del campus infantil d’estiu d’Andorra la Vella inaugurarà la plaça del Poble l’1 d’agost vinent. L’espai, completament renovat, esdevindrà escenari dels actes més emblemàtics de la Festa Major, com ara el contrapàs, ballat a la plaça des del 1982. La nova plaça del Poble tindrà zones de descans enjardinades amb ombra, una taula de ping-pong, una zona d’escalada i parkour, un espai de jocs infantils i un escenari. A més, serà totalment accessible per a les persones amb discapacitat.

Els treballs tindran un sobrecost d'aproximadament el 10%

Serà una obertura parcial, ja que la plaça Vinyes encara estarà en obres fins al final de setembre. “Els treballs avancen a bon ritme, amb alguns elements concrets –com els jocs infantils o part del mobiliari urbà– que tenen terminis de fabricació i entrega específics més llargs, ja previstos dins el calendari d’obra”, va apuntar la cònsol menor, Olalla Losada.

La mandatària va remarcar que la reforma de les dues places s’ha dut a terme amb la voluntat de respectar el dia a dia de la ciutat i garantir la continuïtat de la vida ciutadana. Aquest esforç, que ha inclòs pauses en els treballs, per exemple, per facilitar la convivència amb els que treballen a l’edifici administratiu de Govern o per garantir el màxim gaudi dels assistents a esdeveniments com, per exemple, el Sax Fest o l’Ull Nu, entre altres, ha comportat un increment pressupostari moderat, estimat al voltant d’un 10%, justificat i assumible dins d’un projecte d’aquest abast i interès públic. Tenint en compte que les obres van pressuposar-se per 2,7 milions d’euros, el cost final se situarà al voltant dels tres milions.

Des que van començar les obres fa set mesos, els esforços s’han concentrat a reforçar l’estructura i a impermeabilitzar el paviment de la plaça. El mal estat del llosat provocava inundacions a l’edifici de Govern, al Centre de Congressos i a l’aparcament comunal sempre que plovia amb força.