El conflicte intern que es viu al comú de Sant Julià de Lòria amb l’exresponsable de recursos humans –degradat del càrrec– està pràcticament liquidat pel que fa a l’esfera administrativa, en espera de les accions judicials que pugui decidir el funcionari. Fa uns 10 dies que la corporació va notificar-li l’acomiadament per “faltes greus, molt greus i reiterades”, que es tradueix en un acomiadament causal, segons van explicar ahir fonts coneixedores del cas. El 17 de febrer se li va obrir un expedient disciplinari “després de detectar fins a 17 possibles faltes comeses”, va precisar la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, el març passat.

Un assessor extern va validar les faltes detectades per l’equip comunal

El funcionari no està actiu aquests dies i quan torni a la feina es farà efectiu l’acomiadament. Les fonts van precisar que les “faltes” van ser acreditades per un assessor jurídic extern que va revisar l’expedient “perquè donés una visió objectiva dels fets”. La cònsol s’havia referit a 17 possibles faltes comeses presumptament pel cap de Gestió i Desenvolupament de Persones. Paral·lelament, el sindicat Atcosa va promoure una actuació per recollir testimonis que poguessin acreditar les irregularitats.

Coacció

Les primeres reaccions no es van fer esperar. L’advocat del funcionari va anunciar un recurs administratiu. Josep Anton Silvestre es va referir a “una persecució política” i va donar per fet que “el desenllaç d’aquest expedient estava decidit des del primer moment, com acrediten les modificacions d’ordinacions realitzades per part del comú de Sant Julià de Lòria”.

La defensa parla de filtracions, coaccions i una estratègia decidida

El lletrat va titllar d’“impropi” que des d’una corporació comunal es facin presumptament “filtracions de continguts que no són públics als mitjans de comunicació, extrem que s’ha realitzat de forma constant i habitual”. I va afegir: “I el que és encara més greu és facilitar i informar els mitjans de dades que afecten la salut.”

Segons Silvestre, el comú està intentant inhabilitar els advocats que han assumit la defensa de l’excap amb la finalitat de “coaccionar i intimidar”.

Tràmits

Va ser nomenat cap de Recursos Humans del comú de Sant Julià de Lòria l’agost del 2020 per l’anterior corporació de Josep Majoral, després d’una trajectòria com a tècnic al ministeri d’Educació i com a director tècnic de la Federació Andorrana d’Atletisme. Llicenciat en psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, va assumir el càrrec amb l’objectiu de professionalitzar la gestió de personal, una funció fins aleshores assumida per càrrecs polítics i la secretaria general. En els primers mesos va impulsar canvis organitzatius, com ara el reforç del servei de Tràmits amb més personal per millorar l’atenció ciutadana. Aquesta etapa, però, va quedar qüestionada a inici del 2025, quan la Taula de personal va detectar possibles irregularitats en la seva gestió que van derivar en l’obertura d’un expedient disciplinari.