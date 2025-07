El jovent de Soldeu recupera la Festa Major amb un cap de setmana d’activitats populars

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El jovent de Soldeu ha decidit reprendre la celebració de la Festa Major del poble, que tindrà lloc aquest cap de setmana, els dies 12 i 13 de juliol, amb un programa ple d’activitats per a totes les edats. La iniciativa, liderada per la nova quadrilla de joves, compta amb el suport del Departament de Tradicions i Cultura del Comú de Canillo, que n’ha destacat la importància per a la cohesió social i la recuperació del patrimoni festiu.

Les activitats començaran dissabte al matí amb la Vertical de l’Avet, una cursa popular que donarà el tret de sortida a la festa. A partir de les dues del migdia, una traca i una arrossada popular donaran el to festiu a la jornada, que continuarà amb una gimcana, coca i xocolata per a tothom i, al vespre, ball per als padrins amb l’actuació de Manu Soriano. Diumenge, el programa inclou una missa solemne amb la participació de la Canillo’s Band Tocant, un concurs de postres casolanes i activitats infantils com inflables i pinta-cares. La festa culminarà amb una botifarrada popular i un concert del grup Old School.