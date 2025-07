Benedicció de vehicles per Sant Cristòfol a Sant Julià, Canillo i la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La festa de Sant Cristòfol s'ha celebrat avui a la majoria de les parròquies del país, amb la tradicional benedicció de vehicles, just després de la missa. Els residents d'Anyós, Sant Julià, Encamp o Canillo, han tret al carrer els seus vehicles per rebre la benedicció i la protecció als conductors. A Sant Julià, mossèn Pepe Chisvert ha beneït desenes de vehicles des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. A la plaça Carlemany de Canillo, una seixantena de vehicles han estat beneïts per mossèn Ramon, entre els quals destacaven diversos vehicles d'emergència.

A la Massana, els assistents han pogut gaudir d'un aperitiu popular abans de la benedicció dels vehicles. El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, i altres consellers no s'han volgut perdre la festa popular, que ha començat amb el repic de les campanes per part dels infants del poble.