Aventura i creativitat a les colònies d’estiu dels Cortals

Publicat per

Una trentena d’infants i joves d’entre vuit i disset anys participen aquest juliol en les colònies d’estiu organitzades pel comú a l’alberg de la Baronia, als Cortals. L’activitat, que es desenvolupa en tres torns fins al 6 d’agost, combina natura, jocs i tallers sota una temàtica literària amb el lema Viu un estiu de conte. Converteix-te en l’autor de la teva aventura.

L'activitat es desenvolupa en torns fins a l'agost

Els consellers Joan Sans, Sabrina Grégoire i Judit Torres van visitar ahir els participants per conèixer de prop la seva experiència. Les colònies formen part del programa d’activitats d’estiu del comú, que inclou també el llaç d’animació per als més petits i propostes adaptades per a infants de sis a onze anys. Totes les iniciatives busquen oferir espais de lleure enriquidors i segurs durant les vacances escolars.