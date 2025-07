Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Un total de setze artistes procedents de diferents indrets del món, incloent-hi zones en conflicte com Israel o Palestina, participaran en la novena edició de l’Art Camp Colors per al planeta, que se celebrarà a Ordino fins al 18 de juliol. Així s’ha anunciat aquest dijous durant la presentació de l’esdeveniment, encapçalada per la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma; la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el president de la Comissió Andorrana per la Unesco, Salomó Bencluch. Els artistes treballaran novament sota la temàtica del diàleg, la cultura de la pau i el desenvolupament sostenible, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). "No busquem específicament que vinguin artistes de zones en conflicte, però sí que volem ser un far de pau. Andorra, amb més de 800 anys de tradició, ha estat un país de pau, i aquí volem que trobin un espai on puguin parlar, expressar-se amb llibertat i construir ponts cap a la pau", ha destacat Bencluch.

Per la seva banda, Tor ha recordat que la trobada s’emmarca dins del Decenni Internacional de les Llengües Indígenes, i ha assenyalat que els artistes han estat convidats a crear obres vinculades als valors de la UNESCO, com ara la diversitat cultural i lingüística. "Si bé aquests artistes comparteixen algunes llengües internacionals, com poden ser l’anglès o el francès, cadascun d’ells té la seva llengua nacional pròpia. I crec que és un bon moment perquè, a través de les seves obres, puguin posar en valor tota aquesta diversitat lingüística", ha apuntat la titular de la cartera d’Afers Exteriors. Durant el seu discurs, també ha posat en relleu que moltes de les obres creades els darrers anys a l’Art Camp s’han exposat en espais tan simbòlics com la seu de la UNESCO a París, la del Consell d’Europa a Estrasburg, i la de l’OSCE a Viena. "Si aquest intercanvi cultural s’ha pogut consolidar fins avui, ha estat gràcies a la col·laboració entre diverses institucions públiques i privades", ha remarcat, tot afegint que el projecte ha traspassat fronteres, amb quatre edicions a Malta, dues als Emirats Àrabs Units i una a Itàlia, a Roma.

Finalment, la consellera de Cultura d'Ordino, Mònica Armengol, qui ja havia participat en una edició anterior de l’esdeveniment com a artista, ha destacat la importància de continuar mantenint aquests actes i donar-los espai. "Si des de les institucions no donem suport a aquest tipus d’iniciatives, és molt difícil que, des de la creació sola, s’arribin a obtenir els mitjans necessaris i els espais de trobada per fer possibles aquests intercanvis culturals tan rellevants", ha apuntat Armengol, que també ha remarcat el valor del projecte com a pont de diàleg i pau. "A partir del moment que tens una visió creativa, no hi ha diferències, no hi ha nacionalitats pel mig, no hi ha conflictes. Tot parteix d’un llenguatge comú. Cadascú, des de la seva expressivitat, el que busca és fomentar un esperit crític, un diàleg, una reflexió".