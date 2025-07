El pla estratègic per promoure el patrimoni cultural de Santa Coloma estarà llest l'any vinent

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella espera poder tenir enllestit cap a finals de l'any que ve el pla estratègic per promoure el patrimoni artístic i cultural de Santa Coloma i la Margineda en el marc del projecte Arc patrimonial, una proposta que es va impulsar el 2016 amb la idea d'apropar a la ciutadania un recorregut cultural i paisatgístic pels diferents béns tant en l'àmbit arquitectònic com arqueològic d'aquesta zona de la parròquia. Amb el pas dels anys s'havia vist que aquest projecte havia quedat una mica desfasat, ja que fins i tot hi havia béns, com l'espai Columba, que no estaven inclosos i ara es vol actualitzar aquesta iniciativa. Per aquest motiu ara fa uns mesos es va convocar un concurs per trobar els professionals que puguin redactar aquest pla estratègic i aquest dimecres ha estat adjudicat. L'adjudicatari ha estat Francesc Rodríguez Rossa, d'R Consultors i l'import per fer aquest estudi és de 19.430 euros. Tal com ha explicat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, la voluntat és que les primeres accions que es derivin d'aquest pla es puguin posar en marxa el 2027.

L'encàrrec que s'ha fet a l'empresa adjudicatària és que "doni una guia" que pugui ser "un instrument" per implementar tres vessants al voltant d'aquest arc patrimonial: el manteniment i l'adequació dels béns i la seva difusió.

Per tant, el treball es dividirà en tres fases. Una servirà per identificar els béns patrimonials que hi ha al voltant d'aquest arc. En aquest sentit, Losada recorda que des del 2016 "cal un inventari nou" perquè hi ha elements que s'han incorporat, com l'esmentat espai Columba. Un altre aspecte que forma part de l'encàrrec és també que es treballi en un procés participatiu amb tots els agents implicats, incloent-hi veïns i propietaris de la zona, associacions i entitats públiques, entre altres. Quan aquestes opinions estiguin recollides s'hauran d'integrar en un document de propostes una mena de 'DAFO', és a dir, de detecció de fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces existents i també que es defineixin els potencials grups de visitants. Per últim, la tercera fase serà la de definició d'accions concretes.

Tal com comenta Losada s'ha demanat a l'equip redactor que es tingui molt en compte el manteniment dels béns i del projecte perquè "no quedi desfasat" i de manera que les accions previstes es puguin anar renovant perquè tinguin vigència. A més, s'ha emfasitzat el fet que tres d'aquests béns que hi ha a la zona formen part de la candidatura transnacional a la Unesco i que, per tant, cal que es tinguin en compte les sinergies que es deriven d'aquest fet. A més, des del comú també es demana que es tinguin en compte els recursos que caldrà destinar a aquest projecte i la inversió.

Les diferents fases del treball és previst que estiguin enllestides a finals del 2026 i, per tant, la implementació arrencaria el 2027.

La cònsol menor ha valorat que finalment R Consultors siguin els adjudicataris perquè es volia que fos un equip andorrà per la "sensibilitat" envers el patrimoni que poden tenir front un equip que vingués de fora i també ha subratllat l'experiència en projectes similars.