Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Si el secretari d’Estat de Transports, David Forné, pensava que convenceria les persones que han dirigit la mobilització contra el canvi de recorregut de l’L6, va errar perquè va ser al revés. Ahir al matí es va reunir amb representants del grup que ha promogut la recollida de firmes –una trobada que havia sol·licitat ell mateix– i va acceptar buscar la fórmula per materialitzar la principal demanda, que el bus mantingui una parada propera a l’hospital. Ara caldrà trobar la solució tècnica perquè la voluntat expressada per l’executiu és que l’esperit de la modificació es mantingui, és a dir, que la línia de bus ordinenca continuï passant pel túnel de les Dos Valires i entri (o surti) a la vall central per la carretera de l’Obac. Es tracta de guanyar rapidesa en la connexió amb la capital.

Representants de la gent gran agraeixen la “receptivitat” del govern

L’executiu va defensar que les primeres dades constaten que els canvis no han generat desafecció. El primer dia de funcionament del nou trajecte –que ara també dona servei als veïns de la Cortinada– es van sumar uns 1.600 viatges davant dels 1.400 del divendres anterior. “Hi va haver més usuaris”, va reblar. No obstant això, ha acabat accedint a la petició encapçalada per representants de l’associació de la gent gran d’Ordino, que ha aconseguit un ampli suport a la parròquia.

Representants del col·lectiu van agrair “el bon tracte” i “la receptivitat a les nostres propostes”. L’argument per demanar el canvi de traçat és la pèrdua de la parada que els deixava a tocar de l’hospital i la problemàtica que suposa per a persones amb mobilitat reduïda o problemes de salut que la més propera els deixi a la zona del carrer de la Unió, o que l’alternativa sigui canviar de bus a la Massana per agafar un de la nova L7. La reclamació, que també tenen previst tractar amb la cònsol ordinenca, va sumar en pocs dies 400 signatures.

El nou traçat de l’L6 a les parròquies centrals entra per la carretera de l’Obac i després de la rotonda del Km 0 es desvia pel carrer de la Unió per apropar-se a l’eix comercial i fer la parada de Verge del Pilar / Maria Pla. Després torna a sortir, per recórrer l’avinguda Tarragona fins a l’estació central d’autobusos. Una de les possibilitats seria que el trajecte continués recte en direcció la rotonda de la Dama de Gel per apropar-se al centre sanitari. Però des de l’executiu van insistir que és una possibilitat, però que n’hi ha d’altres. Opcions que s’han de valorar en l’àmbit tècnic abans de prendre una decisió que es comunicarà als representants de la gent gran en una nova reunió, segons van indicar des del col·lectiu.

El segon canvi

És el segon canvi que la secretaria d’Estat fa a la planificació inicial fruit de queixes veïnals plasmades en recollida de firmes. El primer element de queixa va ser l’eliminació de la línia circular que recorria la capital i Escaldes, fet que deixava sense parada els veïns de la zona del Pessebre escaldenca. Finalment, la línia d’Encamp (L2) s’atura per donar servei a aquesta zona. Les noves rutes es van posar en marxa dilluns i la intencionalitat del canvi és guanyar línies exprés, que uneixin les parròquies altes amb el centre de manera més àgil perdent aturades intermèdies. El Govern s’ha basat en les propostes del procés participatiu i en “dades empíriques”.