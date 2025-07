El comú de la Massana continua ampliant el seu catàleg de tràmits en línia, amb l’objectiu de facilitar les gestions als administrats. Les darreres incorporacions al catàleg han estat la sol·licitud de llicència d’obra menor i la sol·licitud d’embrancament d’aigua. A més, també s’ha afegit la possibilitat de fer aportacions de documentació als expedients ja iniciats a través de la mateixa seu electrònica.

L'embarcament d'aigua també es podrà demanar 'online'

En aquests moments, la majoria de tràmits ja es poden realitzar electrònicament, des de la sol·licitud d’inscripció o de baixa al cens de població fins a la sol·licitud d’inscripció al cadastre o d’ocupació de la via pública, la gestió més demanada per les empreses. El conseller de Digitalització, Roc Viñals, afirma que “l’objectiu és fomentar els tràmits en línia, ja que eviten desplaçaments i és molt més còmode per als ciutadans. Per tant, esperem acabar d’incorporar en breu tots els tràmits al catàleg en línia.”

D’altra banda, les persones que ho desitgin poden fer la sol·licitud per rebre les notificacions dels tràmits del comú de forma electrònica. Per poder acollir-se a aquest sistema, es pot signar l’autorització al servei de Tràmits o bé en línia, a l’apartat Tramits/subscripció del servei de notificació electrònica, a seu.lamassana.ad. Per poder rebre les notificacions electròniques cal disposar del certificat digital que emet el Govern.