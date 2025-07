Andorra la Vella i Escaldes posen en pausa el bus interparroquial

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han aturat momentàniament el projecte de bus interparroquial en el qual estan treballant les dues corporacions a l'espera de veure les afectacions que poden provocar les noves línies nacionals anunciades pel Govern. Tot i això, la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha manifestat aquest dimecres que, fins ara, "a nosaltres no ens han fet arribar que hi hagués una dificultat important amb els nous canvis de línia", tot i que ambdós comuns han optat per esperar un temps i veure "on encabim les propostes que nosaltres tenim" o si bé s'han d'introduir modificacions per tal de donar el millor servei a la ciutadania.

D'aquesta manera, l'objectiu dels comuns és esperar aquest cert temps per evitar posar en marxa una línia interparroquial que pugui 'xocar' amb aquelles zones que ja cobreix la línia nacional. "Sabem que els canvis sempre costen una mica i que hi ha algunes coses que s'estan reajustant per arribar a donar servei al ciutadà a nivell de la línia nacional, i quan això estigui instaurat, mirarem el projecte que teníem a veure si encaixa bé o hem de fer ajustaments", ha reiterat.

De fet, Losada ha posat en relleu que el projecte conjunt entre les dues parròquies "era justament el de tenir una línia amb aquesta idea de mancomunar serveis que sempre hem exposat i que amb Escaldes, per proximitat, és molt senzill treballar en aquest sentit perquè només ens separa el carrer de la Unió". La voluntat, doncs, és que la presentació del projecte no s'allargui massa en el temps malgrat que ara com ara "el tenim una mica en 'standby' esperant a veure com acaba de quadrar tota la línia nacional".

Qüestionada pels mitjans de comunicació, la cònsol menor ha assegurat que el comú es va assabentar dels canvis a les línies nacionals quan ja estaven decidits, però des del comú tampoc s'ha volgut "ficar pals a les rodes" a les iniciatives del Govern "i pensem que, com que nosaltres tenim una línia que podem treure de seguit, doncs -el servei- ja quedarà cobert". "Per a nosaltres la preocupació és que el ciutadà estigui cobert i ara sabem que hi ha una mancança i que tenim la pilota a sobre del teulat dels comuns per donar-hi resposta", ha afegit.

Amb tot, Losada ha assegurat que la situació actual "no volem que ens faci córrer i posar una línia que no ens faci el servei, i si durant un mes o dos la ciutadania ha d'estar una mica coixa, ens sap greu, però nosaltres tenim la responsabilitat de què la línia que treguem conjuntament amb Escaldes-Engordany doni aquest servei que ha quedat coix per part del Govern".