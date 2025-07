Ordino presenta 'Des Sentiers', una proposta de dansa contemporània

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Dansa, entorn i fusió. L'espectacle 'Des Sentiers', una proposta del comú d'Ordino en el marc de la Saison Culturelle, arribarà aquest dissabte als carrers de la parròquia ordinenca de la mà de la companyia francesa 'Ex Nihilo' i la Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra (Jo Dansa). Tal com s'ha explicat durant la presentació —que ha comptat amb la presència de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, el primer conseller de l’Ambaixada de França, Thibault Houspic, la coordinadora de Jo Dansa, Mònica Vega, i la ballarina, Emma Riba—, les joves ballarines andorranes que protagonitzaran l'espectacle, han treballat conjuntament amb la companyia francesa per preparar una creació on la dansa dialogarà amb l’espai públic i el paisatge natural. Una proposta que s'iniciarà davant de l’Auditori Nacional a les 19.30h i que constarà d’un recorregut a peu fins a Segudet. "'Des Sentiers' és una proposta pensada per convidar el públic a caminar i a observar a través de l’experiència artística de la dansa. A cada lloc on es presenta, recull característiques i particularitats pròpies de l’indret, i aquí, a Ordino, hem triat el paisatge com a eix temàtic del recorregut" ha explicat Riba, qui també ha destacat que la companyia es caracteritza per treballar fora dels teatres, en espais públics o no convencionals.

Vega ha posat en valor el component pedagògic del projecte per a les joves intèrprets de Jo Dansa, que estan tenint l’oportunitat de viure un procés creatiu al costat d’una companyia professional. "És una oportunitat perquè aquestes noies puguin endinsar-se en un llenguatge diferent, sortir del teatre i de la sala d’assaig, fer proves, desenvolupar-se i entendre què vol dir ser intèrpret amb el llenguatge de la dansa", ha explicat. Riba ha afegit que experiències com aquesta també ajuden les ballarines a decidir si volen continuar en aquest camí i a mantenir viu el vincle amb el país. "De vegades hem de marxar perquè aquí hi ha limitacions, però això no és un defecte, sinó una realitat. Participar en processos artístics i professionals com aquest fa créixer les joves i els dona una carta de presentació potent per accedir a altres projectes".

La proposta inclourà també una instal·lació sonora que recollirà la memòria oral del territori, amb entrevistes fetes a padrins de la Casa Pairal que formaran part de l’ambient sonor de l’obra. "Hem fet una recerca sobre el tema del paisatge, que posarem en valor no només a través de la dansa, sinó també mitjançant una mena d’instal·lació que acompanyarà tot el recorregut", ha detallat Riba.