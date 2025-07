Onze participants aprenen a elaborar remeis naturals amb Les Ben Plantades

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Angi Duró i Montse Giró, del col·lectiu Les Ben Plantades –format per tres dones que es dediquen a la divulgació de les plantes silvestres del territori, especialment enfocades als seus usos medicinals i culinaris– han protagonitzat aquest dimarts el taller de remei ancestral, que s’ha celebrat a la cuina de l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria. L’activitat, que ha comptat amb la participació d’onze persones, ha consistit en l’elaboració d’un ungüent natural per a picades i rascades utilitzant tres plantes: plantatge, calèndula i lavanda. "Explicarem com s’han recollit les plantes, una mica també les qualitats de cada planta i com és tot el procés: si necessiten oli, si necessiten cera, els tempos... Hi ha coses que ja portem preparades, i finalment tothom marxarà amb el seu ungüent", ha explicat Duró.

Aquest dimecres tindrà lloc el segon taller, que estarà dedicat a la cuina silvestre, on els participants aprendran a identificar i a utilitzar plantes comestibles de l'entorn en receptes del dia a dia. El taller ja ha omplert totes les places disponibles.