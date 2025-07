L’enllaç de les xarxes d’aigua podria activar-se a començament del 2026

La interconnexió de les xarxes d’aigua potable de la capital i Escaldes-Engordany podria activar-se, si fos necessari, a començament de l’any vinent. “Si hi hagués un problema, podríem alimentar la zona baixa d’Andorra la Vella sense dificultats. I amb unes bombes, que tampoc seria gaire complicat instal·lar, segurament podríem fer arribar l’aigua al poble d’Escaldes”, va assegurar ahir en declaracions al Diari el cònsol menor escaldenc, Quim Dolsa.

Les xarxes ja s’han unit a la rotonda de la Dama de Gel, on hi ha una galeria tècnica de serveis. Aprofitant les obres de FEDA Ecoterm al carrer de la Unió per connectar les xarxes de fred i calor de la vall central, s’hi han instal·lat unes canonades que permeten la interconnexió. Tot i que els treballs estan acabats, el servei encara no funciona i en els pròxims mesos s’haurà de provar. “Les canonades d’Andorra la Vella i Escaldes són diferents, però és un problema que podrem solucionar sense dificultats”, va explicar Dolsa.

A llarg termini

El gener d’aquest any els comuns de la vall central van encarregar un estudi sobre la viabilitat de l’acoblament. Els treballs encara estan en marxa perquè les corporacions volen connectar les xarxes en altres zones. “Serà un projecte a llarg termini perquè volem que la interconnexió tingui un abast més gran. Haurem de buscar solucions per fer arribar l’aigua als barris situats en punts més alts”, va apuntar el cònsol menor.

El mandatari va remarcar que la interconnexió no és una fusió de dues xarxes en una. “Les xarxes continuen funcionant separadament com ho han fet fins ara. La diferència és que, si mai hi hagués un problema a Andorra la Vella, des d’Escaldes-Engordany obriríem l’aixeta perquè no es quedessin sense aigua, i si el tinguéssim nosaltres, l’obririen ells”, va detallar Dolsa. Cal recordar que l’hospital ja pot alimentar-se de les dues xarxes des del juliol del 2022.

L’enllaç de les xarxes d’aigua potable de la vall central serà útil, en definitiva, en situacions d’emergència en una de les dues parròquies. No parlem d’escenaris imaginaris. Només cal recordar l’esllavissada a la conca de Claror de l’estiu de fa 10 anys, quan Capesa, l’empresa encarregada del subministrament d’aigua potable a Escaldes, va haver de tallar el servei durant tres dies per problemes de terbolesa.

La interconnexió va començar-se a plantejar públicament des d’aleshores. Tot i això, no va ser fins al març de l’any passat que els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes van fer passos decidits per fer realitat el projecte amb la signatura d’un protocol d’intencions.