Encamp aposta per un estiu en contacte amb la natura

El Comú d’Encamp ha preparat una àmplia proposta d’activitats a l’aire lliure per als mesos de juliol i agost amb l’objectiu de promoure un estil de vida saludable, actiu i en harmonia amb l’entorn natural. Aquest cap de setmana arrenca el programa amb dues iniciatives destacades: sessions gratuïtes de ioga a la natura i tallers de supervivència a la muntanya. La primera cita serà aquest dissabte, 12 de juliol, a les 10 h, a Sant Romà de les Bons, amb una sessió de ioga a l’aire lliure guiada per la instructora Noemí Fajardo. Les properes sessions de ioga es faran els dissabtes 19 i 26 de juliol, als estanys de les Abelletes i d’Engolasters, i el 9 i 23 d’agost, novament als Abelletes i al cap de Rep, als Cortals d’Encamp.

Paral·lelament, es faran tallers de supervivència als Cortals d’Encamp, adreçats a infants i famílies, amb tècniques com fer foc, construir refugis o orientar-se. Aquest cap de setmana (12 i 13 de juliol) hi haurà jornades intensives de 10 h per 20 € els adults i 10 € els infants. El 26 i 27 de juliol es repetirà la modalitat amb pernoctació a la muntanya per 45 € i 20 € respectivament.