Tomatito i Camilo tanquen el Festival de jazz amb totes les entrades venudes

Èxit total. El duet format pel guitarrista Tomatito i el pianista Michel Camilo va fer el ple en el concert que va oferir ahir al vespre a la sala Prat del Roure en la clausura del Festival internacional de jazz d’Escaldes-Engordany. Van exhaurir-se les 700 entrades disponibles.

El recital va obrir la petita gira d’estiu del darrer treball d’estudi del duet, Spain Forever Again, que passarà per diverses ciutats del litoral espanyol. Tomatito i Camilo van seduir el públic amb una proposta que revisita clàssics del jazz, el flamenc i la música llatina. Entre d’altres, l’audiència va poder escoltar les reinterpretacions de la zamba Alfonsina y el mar, el tema de Miles Davis esdevingut estàndard Nardis i La leyenda del tiempo, el clàssic del flamenc-fusió de Camarón de la Isla. Cal recordar que al llarg de la setmana encara hi haurà concerts al carrer.