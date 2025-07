Diumenge de Roser amb el repartiment de 300 roses

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Unes tres-centes roses es van repartir ahir amb motiu del Roser d’Ordino. Una plega que, de nou, va estar organitzada per la comissió de festes de la parròquia i on veïns de totes les edats van regalar una flor als seus éssers estimats. Abans, però, l’esbart Valls del Nord va tornar a reunir tots els veïns a la plaça Major, on va interpretar les danses tipiques, com ara El ball de la civada o el ball amb pals.