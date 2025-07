Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un estiu més, el comú aposta per les visites teatralitzades com una manera divertida i accessible de descobrir la història i la riquesa cultural de la parròquia. Amb l’humor com a fil conductor i l’escenari natural dels carrers i ponts de la població, aquesta iniciativa vol posar en valor el patrimoni i fer reviure les anècdotes del passat amb una mirada actual, propera i entretinguda.