Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Capesa, la societat encarregada del subministrament d’aigua potable a Escaldes-Engordany, es planteja augmentar les tarifes el 5% a partir de l’1 de gener de l’any vinent. La proposta es va plantejar en la darrera assemblea general ordinària, celebrada al juny, i es preveu que se sotmeti a votació en una assemblea extraordinària prevista per a després de l’estiu. “Encara no hi ha res decidit”, va afirmar en declaracions al Diari el director general de la societat, Eduard López Mirmi. L’augment seria lineal. Per tant, s’aplicaria igual en tots els trams de consum.

El motiu del possible augment de tarifes és l’increment dels preus dels materials, sobretot els que s’utilitzen en el tractament de l’aigua. Capesa té més de 60 proveïdors. Mirmi recorda, però, que en altres anys s’han aprovat augments del preu per sota de la inflació, fet que suposa que la diferència recaigui en l’empresa i no en els consumidors.

Quin impacte tindrà aquesta revisió de les tarifes, si és que finalment s’aprova, en la butxaca dels escaldencs? “La repercussió en el preu final serà mínima”, assegura Mirmi, i ho il·lustra amb dades. Actualment, explica, una família de quatre membres amb un consum estàndard paga vuit euros al mes, segons dades d’estadístiques fetes per l’empresa. Si l’assemblea extraordinària de la tardor donés el vistiplau a l’augment de tarifes, la factura s’apujaria 40 cèntims.

En l’assemblea ordinària del juny es va informar del tancament de comptes de la societat corresponents a l’exercici 2024. L’empresa va registrar un resultat positiu d’uns 240.000 euros després d’impostos i amortitzacions. Els ingressos van ser d’1,1 milions d’euros i les despeses, d’uns 860.000 euros.

Interconnexió

En l’assemblea també es van tractar altres projectes, com ara la interconnexió de les xarxes d’aigua d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Els treballs, però, no depenen de Capesa, sinó dels dos comuns. Tot i que el març del 2024 van signar un protocol d’entesa i que el gener d’aquest any van encarregar un estudi de viabilitat que havia d’acabar al març, encara no se n’han anunciat les conclusions.