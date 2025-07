Escaldes reviu el passat amb visites teatralitzades durant l'estiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany torna a apostar aquest estiu per les visites teatralitzades per apropar la història i el patrimoni cultural de la parròquia tant a la ciutadania com als visitants. Amb l’humor com a protagonista i els carrers i ponts com a escenari, aquestes propostes ofereixen una manera lúdica i familiar de descobrir les arrels del territori.

L’itinerari ‘Turistes i banyistes’ destaca la relació històrica entre Escaldes-Engordany i l’aigua. La segona proposta, ‘De pont a pont’, ofereix una ruta pels ponts de la Tosca i d’Engordany, recentment rehabilitats. Aquesta activitat combina història i escenes teatralitzades Cada grup estarà limitat a 20 persones i comptarà amb la interpretació d’actors de l’Animal Escola de Teatre i la col·laboració de l’Esbart Santa Anna.

A més, el projecte ‘De Rutes’, en marxa des del 2011, incorpora la nova Ruta de Caldes, que posa en valor l’aigua termal i el naixement del turisme a Andorra. Aquesta s’afegeix a les rutes ja existents: l’Art, Engordany, i Aigua i Granit. Totes es poden fer amb cita prèvia a l’Oficina de Turisme i s’organitzen segons la demanda, amb un màxim de 10 participants per garantir la qualitat de l’experiència. Les entrades per a les visites teatralitzades ja estan disponibles a www.e-e.ad a un preu simbòlic de 3 euros.