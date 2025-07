Si s’explotessin de manera sostenible, els boscos d’Encamp podrien generar cada any 325 tones de fusta –uns 408 metres cúbics. Aquesta és una de les conclusions del pla tècnic de gestió i millora forestal de la parròquia per al període 2025-2041, sotmès aquesta setmana a informació pública.

Tot i que l’objectiu de la gestió forestal del comú no se centra en l’aprofitament de la fusta, l’estudi indica que Encamp podria disposar d’una superfície de bosc de 104 hectàrees a l’entorn d’accessos existents i amb prou qualitat d’estació –és a dir, capacitat de producció de les espècies vegetals– perquè tingui interès explotar-la. A més, si es decideix invertir en nous accessos, la superfície es podria augmentar un centenar d’hectàrees, fet que representaria una superfície total de 200 hectàrees de bosc productiu i aprofitable amb mitjans mecànics.

Incompliment

Un dels objectius més importants fixats en els plans tècnics de gestió i millora forestal és la massa forestal que cal tractar. El pla anterior (1999-2024) delimitava una superfície forestal total de 1.509 hectàrees. D’aquestes, en preveia tractar cada any 13,4 –és a dir, 335 en tot el període. La superfície tractada va ser, finalment, 128 hectàrees, només el 38%.

Com s’explica aquest incompliment? Perquè fins al 2013 la corporació no va considerar una prioritat la gestió forestal. Els primers treballs van començar el 2003 i quatre anys després només s’havien tractat 45 hectàrees. El 2013 els cònsols de les set parròquies van comprometre’s a garantir una inversió mínima anual i constant en l’execució dels treballs de gestió forestal. Des d’aleshores, la superfície tractada cada any ha estat de 5,12 hectàrees.

El pla per al període 2025-2041 recomana tractar 379 hectàrees “prioritàries” de gestió forestal. Entre les actuacions destacades hi ha la consolidació d’espais oberts per a la pastura, la recuperació de superfícies afectades per l’envelliment forestal i la construcció de nous camins estratègics per afavorir la gestió i prevenció d’incendis. El comú hi destinarà un total d’1.049.408 euros. És a dir, entre 50.000 i 70.000 euros anuals.

Concretament, les zones d’actuació que recull el pla són: el bosc del Moretó i Envalira (que es dividirà en quatre fases), el de la Coma del Favar d’Engolasters, l’entorn de la pista de les Pardines, el bosc (i del Serrat) de les Neres, el de les Allaus, de la Pala de Rep, la Pinatella dels Cortals, el bosc del Quer-les Pardines, el de les Planes-Obac d’Encamp i el bosc Negre (el Seig). Paral·lelament, també s’impulsarà la construcció de nous camins forestals, com ara els d’Engolasters, Solà d’Encamp i Feritxet.