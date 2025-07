300 roses per al diumenge de Roser

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Unes 300 roses s'han repartit amb motiu del Roser d'Ordino. Una plega que, de nou, ha estat organitzada per a la comissió de festes de la parròquia i on s'ha vist com gent de totes les edats han regalat una flor als seus éssers estimats. Abans, però, l'esbart Valls del Nord han tornat a reunir a tots els veïns a la plaça Major, on han interpretat les danses tipiques com el ball de la civada o el ball amb pals.

El migdia d'aquest diumenge de Roser ha començat a l'església de Sant Corneli i Cebrià i, posteriorment, s'ha passat a l'aperitiu popular. Les autoritats tampoc s'han volgut perdre la celebració, on la imatge de la cònsol major i el cònsol menor, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, ballant el contrapàs ja és una de les habituals durant el Roser d'Ordino. També han estat presents el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, i la subsíndica general, Sandra Codina, entre altres autoritats. Enguany, el ball del contrapàs ha canviat una mica, ja que s'ha intentat tornar a adaptar a com es feia en l'Ordino antiga.

La festa continua aquest diumenge a la tarda, on serà moment perquè els més petits de la casa puguin gaudir de la festivitat parroquial. Primer, a les 16 hores, amb l'espectacle infantil 'En clau de clown' i, més tard, amb un berenar i pintacares a la plaça del Prat del Call. El torn dels concerts l'iniciarà Toni Carló Tercet a la plaça Major (17.15 hores) i es reprendrà a les 23 hores amb el grup de versions Popurris Trio. A les 21.15 hores, la plaça de la Closa acollirà la tradicional hamburguesada com a prèvia a la nit, la qual culminarà amb la música de DJ Lokito (00.45 hores) a la plaça Major.

Per dilluns, darrer dia del Roser 2025, s'iniciarà amb la missa i l'aperitiu per al jovent (a partir de les 12 hores). A la tarda, també hi haurà la festa de l'escuma, espectacles infantils, concerts i la botifarrada final.