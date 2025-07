Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

S’ha repetit fins a la sacietat que el jazz és la música mestissa per antonomàsia. Com tots els llocs comuns, però, la frase amaga una perla de veritat. Tots els grans noms d’aquest art, de Louis Armstrong a Brad Mehldau, passant per Duke Ellington, Charlie Parker i Ornette Coleman, són exploradors de formes híbrides, harmonitzadors d’estils diversos. L’únic requisit és que la mescla sigui gustosa. El que compta és que la música camini, com se sol dir en l’argot dels jazzmen.