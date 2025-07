L'ArtCamp aplegarà artistes de vint països a Ordino

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La novena edició de l'ArtCamp Andorra 'Colors per al planeta' aplegarà a Ordino artistes de vint països, entre els que figuren Palestina, Israel, Myanmar, Letònia, Xipre, Haití, Síria o els Emirats Àrabs Units, segons informa el comú d'Ordino. La trobada se celebrarà del 9 al 18 de juliol en el "projecte de creació artística, diàleg intercultural i compromís amb el desenvolupament sostenible" que organitza la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco (CNAU), amb el suport de l'organització mundial.

L'edició d'aquest any coincideix amb el 30è aniversari de l'entrada d'Andorra a la Unesco i es presenta com una "fita que reforça l'aposta del país pels valors de la pau, la cultura i el diàleg", ressalta el comú. Els artistes participaran en tallers i presentacions multiculturals, hauran de treballar dues o tres obres originals i col·laboraran en activitats amb la comunitat local.

L'ArtCamp acabarà amb una exposició col·lectiva a l'Era Rossell el 17 de juliol, que es podrà visitar fins al 31 de juliol. Les obres de la mostra formaran part d'una col·lecció per a exposicions itinerants internacionals en el marc del projecte "l'art com a llenguatge comú per a la pau", indica el comunicat.