El comú de Canillo va fixar-se l’objectiu, al començament d’aquest any, de duplicar el nombre d’agents de circulació, aleshores format per deu efectius. Actualment, l’equip disposa de 14 membres i ahir la corporació va publicar una convocatòria al BOPA per cobrir sis places més. El termini per presentar les sol·licituds acabarà dimecres 16 de juliol. L’edicte arriba després que el darrer concurs de mobilitat interna per proveir les mateixes places –hi va haver dues convocatòries– s’hagués de declarar desert.